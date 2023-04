Caccia al tesoro della Festa della Bandiera: oggi 100 squadre iscritte e quasi 500 partecipanti

Ben 40 le squadre (circa 200 persone) sono rimaste fuori perché il numero massimo dei partecipanti era già stato raggiunto. Domenica 23 aprile la sfilata il raduno delle 500 da tutta Italia e la festa a De Ferrari. Altre iniziative dedicate ai bimbi e ai ragazzi

Nata dalla collaborazione tra il Comune di Genova e Fondazione Amon APS, la caccia al tesoro è ispirata alle gesta di San Giorgio narrate da Jacopo da Varagine nella “Leggenda Aurea” e alle imprese di uomini valorosi che hanno fatto guadagnare a Genova l’appellativo di Superba.

I giocatori sono partiti da palazzo Tursi alle 15: le squadre hanno ricevuto la cartina muta, la bandiera di Genova e le indicazioni per risolvere indovinelli e rebus, e superare le prove nascoste tra i vicoli e le piazze del centro storico. Una caccia al tesoro ispirata al confronto fra San Giorgio e il Drago, che infestava con la sua voracità la cittadina di Silene in Cirenaica, e per scoprire l’origine del detto “Pe Zena e pe San Zorzo!”, e le tantissime altre storie e leggende del passato. A vincere sarà la squadra che per prima risolverà tutti gli indovinelli, riuscendo a scattare 10 selfie con lo sfondo di altrettanti bassorilievi raffiguranti la storia di San Giorgio e il Drago e conquistando uno dei 40 pezzi del puzzle, che prenderà poi forma nel cortile di palazzo Tursi alla fine della gara, prevista per le 18,30. Tra risoluzione di indovinelli ed enigmi, le squadre saranno accompagnate anche dai Gruppi Storici Gatteschi, Mandraccio, San Giorgio, Corte Fieschi, Sestrese, Sextum, e con le Associazioni Liberamente, D & E Animation, Malandrini, Egofuèke, Genova Dreams.

Le squadre vincitrici saranno premiate domenica 23 aprile in piazza de Ferrari al termine delle celebrazioni ufficiali previste per la Festa della Bandiera.

«Il 2023 è un anno speciale per Genova che ospita una serie di grandi eventi eccezionali, che la promuovono soprattutto attraverso le bellezze storico-culturali della città. Tutte le iniziative organizzate alla scoperta della storia e delle leggende della nostra città fanno sempre registrare un’ottima affluenza di pubblico- dichiara Federica Cavalleri, consigliera comunale delegata ai Grandi eventi- È il segno che le famiglie genovesi, ma soprattutto le nuove generazioni, sono molto attratte dalla riscoperta del nostro passato, del nostro territorio e delle bellezze del centro storico. In una domenica baciata dal sole, Genova ha saputo offrire eventi per tutti i gusti, dalla mezza maratona alla caccia al tesoro di San Giorgio, fino alla mostra delle 500 al Ducale. In questo contesto la Festa della Bandiera di Genova è davvero la nostra festa per eccellenza, con cui celebriamo l’orgoglio genovese».

Prossimi appuntamenti

La Festa della bandiera quest’anno vedrà, domenica 23 aprile, sfilare il raduno delle 500 da tutta Italia. Il Municipio I Centro Est, il Municipio VIII e VI porteranno le bandiere di San Giorgio ad alcuni Istituti comprensivi della zona e verrà illustrata la storia del vessillo ai bambini e ragazzi delle scuole. Il Municipio II vestirà il Centro Civico Buranello con i colori del vessillo cittadino e donerà una bandiera ai visitatori degli eventi e mostre dal 15 al 22 aprile. Il Municipio III Bassa Val Bisagno, venerdì 14, dalle 10, organizza nella biblioteca Lercari – Villa Imperiale l’evento “Costruiamo insieme la nostra bandiera, scopriamo le sue origini e danziamo sul basso di Genova”, in collaborazione con il gruppo storico “I Gatteschi”. L’evento sarà aperto ai ragazzi delle scuole primarie della zona che saranno anche coinvolti in un laboratorio didattico. Anche nel Municipio VII Ponente saranno organizzati laboratori didattici dal titolo “Stemmi, scudi e bandiere”, giovedì 20 aprile, rivolti ai bambini delle scuole. Il giorno 23 nel Municipio IV nei Giardini Cavagnaro, prima della festa in piazza De Ferrari, moto storiche e Canterini di Quarto animeranno la zona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...