Gita fuori porta a Pasquetta senza il trenino di Casella, fermo per lavori. Rinforzate le partenze del bus sostitutivo

In occasione delle giornate di Pasqua e Pasquetta, Amt potenzia le corse del servizio bus sostitutivo della Genova Casella, aggiungendo un secondo mezzo su alcune corse programmate. Ecco le partenze che verranno effettuate con due bus



• Pasqua, domenica 9 aprile: oltre al normale servizio festivo verranno effettuate con due bus le partenze da Genova delle ore 11.50 e da Casella delle ore 16.15;

• Pasquetta, lunedì 10 aprile: oltre al normale servizio festivo verranno effettuate con due bus le partenze da Genova delle ore 10.20, 11.50, 13.10, 14.53 e 16.26 e da Casella delle ore 13.16, 14.58, 16.15 e 17.50.



I biglietti sono disponibili nella sezione acquisto online del sito e possono essere acquistati anche tramite App AMT, fino a esaurimento disponibilità.

«Tradizionalmente il trenino di Casella è da sempre un mezzo frequentatissimo dai genovesi e dai turisti che sia a Pasqua che a Pasquetta si recano nelle valli dell’entroterra di Genova. Per questo motivo, in vista del possibile afflusso di ulteriori passeggeri previsto in quelle due giornate, si è deciso di incrementare i bus sostitutivi e quindi i posti disponibili per consentire a tutti un viaggio confortevole. Ci stiamo avvicinando alla riapertura della linea prevista il prossimo 10 giugno rispettando il cronoprogramma dei lavori», dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

«Per questi giorni di festa abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza al territorio organizzando un potenziamento del servizio bus sostitutivo che opera sulla linea della ferrovia Genova Casella – dichiara Ilaria Gavuglio, presidente di AMT – Su alcune corse abbiamo previsto un doppio bus a disposizione dei passeggeri, passando così da 30 a 60 posti per le corse indicate nel comunicato. Un segnale di attenzione che riteniamo importante in attesa del completamento degli importanti lavori di ripristino e di messa in sicurezza della linea ferrata».



Le corse da Genova partono, come di consueto, da piazza Manin.

