La lunga notte dei cinghiali, da corso Europa a via Vesuvio. In via Capri Amiu costretta al ripulire per cassonetti rovesciati

Gli ungulati hanno scorrazzato in diverse aree della città, in cerca di cibo e in qualche caso hanno fatto danni

Gli allerta sono arrivati da diverse zone di Genova, dal levante ai quartieri di collina alle spalle del centro. La prima segnalazione della sera è arrivata da corso Europa, all’altezza del cavalcavia Negri.

Quindi gli ungulati sono stati segnalati in via Vesuvio, dove si vedono spesso, in cerca di cibo nei bidoni della spazzatura. Infine sono stati avvistato in via Capri dove hanno spostato i cassonetti al centro della carreggiata per poi rovesciarli e servirsi di quanto c’era dentro. Si è reso necessario l’intervento dell’Amiu per il riposizionamento dei bidoni al loro posto e per la pulizia della strada.

Ancora segnalazioni, poco più tardi, di nuovo in corso Europa, all’altezza della Castagna.

