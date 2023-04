Ancora botte in via D’Annunzio nella notte, un ferito e un denunciato dalla Polizia locale

È successo alle 4:40. Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso del Galliera

La Polizia locale del turno notturno è dovuta intervenire questa notte alle 4:40 in via D’Annunzio, nei pressi di un locale, per sedare una colluttazione tra due giovani di origine ecuadoriana.

Sul posto, il 118 ha inviato il codice giallo l’ambulanza della Croce Bianca Genovese per soccorrere il ferito, le cui condizioni sono poi sembrate meno gravi del previsto, tanto che il codice è stato degradato a verde, il meno grave, prima del trasporto al pronto soccorso dell’Ospedale Galliera.

L’aggressore, fermato dagli uomini della Polizia locale per l’identificazione, era senza documenti e ha rifiutato di declinare le generalità. È stato, quindi, portato in questura per l’identificazione e, quindi, denunciato per il rifiuto delle generalità e per l’inosservanza delle leggi sull’immigrazione.

