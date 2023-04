Poste, guasto nazionale inibisce alcune operazioni. Ritiro della pensione a rilento nell’ufficio di piazza Dante

Il guasto sarebbe in via di soluzione. I problemi al server hanno stoppato il ritiro degli assegni mensili Inps in quegli uffici che in tutta Italia sono aperti nel pomeriggio

L’ufficio postale resta comunque aperto e le altre operazioni si possono eseguire. Molti i pensionati in attesa di poter ritirare l’assegno mensile. Oggi sono in pagamento per la prima volta le pensioni in contanti di aprile per le persone con il cognome che inizia con le lettere dalla Q alla Z, ultima tranche della consegna in ordine alfabetico cominciata sabato mattina con i cognomi dalla A alla C. la pensione è stata disponibile a partire da sabato 1º aprile anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito.

