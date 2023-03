Autocarro perde olio di palma tra San Quirico e Campomorone. Maxi bonifica da via Romairone al comune confinante

Sempre nel pomeriggio, in via Maritano, all’altezza di via Brocchi si è verificata un’altra perdita di sostanza oleosa, probabilmente liquido refrigerante, questa volta da un mezzo Amt. Anche in questo caso si è resa necessaria la bonifica

Per quanto riguarda la perdita più consistente, il camion ha percorso via Romairone, via Semini, via Fonderie Grondona, piazza Arimondi, via Anfossi, via Natale Gallino, via Felice del Canto, via Campomorone per poi uscire dal territorio del comune di Genova ed entrare in quello del comune di Campomorone, dove è stato, finalmente, rintracciato e fermato dalla Polizia metropolitana. Sono state necessarie più squadre per ripulire tutto ed evitare pericoli alla viabilità.

