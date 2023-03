Al cinema City, in lingua originale, “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” e “Everything Everywhere All At Once”

Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile nella sala di vico Carmagnola

Circuito a Genova ha una sala dedicata ai film in lingua originale: il cinema City di vico Carmagnola. Ogni giorno la programmazione prevede almeno un titolo proiettato in inglese, francese, spagnolo, russo, addirittura coreano, sempre con i sottotitoli in italiano. La scelta è determinata dalle uscite del mercato cinematografico. Con il tempo si è creato un pubblico di affezionati spettatori, italiani e stranieri, che preferiscono ascoltare la voce reale degli interpreti, seguire la storia nella propria lingua oppure fare esercizio di lingua straniera o ancora provare la sonorità di idiomi sconosciuti. I prossimi titoli in programma al City saranno in inglese. Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile vengono proiettati “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” (ore 16 – 18.45 – 21.30) e “Everything Everywhere All At Once” (ore 21).

“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” di John Francis Daley e Jonathan Goldstein porta sul grande schermo il popolare gioco di ruolo. Una storia fantasy e comica completamente nuova. I protagonisti sono Edgin e Holga, che si trovano in una prigione nelle lande innevate della Valle del Vento Gelido, da cui cercano di evadere. Tra gli interpreti, Chris Pine, Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Justice Smith, Sophia Lillis,

“Everything Everywhere All At Once” di Dan Kwan e Daniel Scheinert è una commedia sul multiverso interpretata da Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, che ha vinto sette Premi Oscar. Evelyn e il marito Waymond sono cinesi americani con una tipica impresa di famiglia: una lavanderia a gettoni. Nell’ufficio di Evelyn la banalità della sua vita viene travolta da una sconcertante missione: il multiverso è in pericolo e la donna, assumendo in sé le capacità delle proprie varianti da altri mondi, deve cercare di arrestare una misteriosa entropia cosmica.

