Messo in sicurezza l’impianto di illuminazione di viale delle Palme. Esposto alla Procura da associazione animalista

Ieri sera almeno 4 cani hanno preso la scossa dagli ultimi lampioni, quelli più vicini alla stazione. I proprietari hanno chiamato il 112 ed erano arrivati i Vvf che avevano messo i nastri bianchi e rossi in attesa della riparazione, avvenuta soltanto nel tardo pomeriggio di oggi. Intanto l’associazione Aidaa ha presentato l’esposto alla Procura di Genova

Non è la prima volta che, quando piove o c’è forte umidità, dall’impianto di viale delle Palme partono “dispersioni”. Ieri sera è toccato a 4 anni intenti alla passeggiata serale, ma in passato sono stati colpiti altri animali e o cittadini temevano per i bambini. A dare la notizia della soluzione del problema, stasera, sul gruppo di quartiere Facebook “Nervi a Pezzi” verso le 17:30 è stato il presidente del Municipio Federico Bogliolo: «Isolato e messo in sicurezza impianto di illuminazione e segna passi di Viale delle Palme», ha scritto.

Intanto nella giornata di oggi un esposto alla Procura della repubblica di Genova è stato inviato dall’Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente: «Questa vicenda dei lampioni che liberano scariche di corrente è simile, per certi aspetti, a quelle che nei mesi scorsi portò alla morte di alcuni cani, fologorati proprio dalle scosse che scaturirono dai tombini in diverse zone d’Italia. Noi non vogliamo lanciare la croce addosso a nessuno – scrivono ancora gli animalisti- ma su queste vicende occorre andare a fondo per scoprire quali siano le motivazioni per evitare ulteriori episodi che potrebbero avere conseguenze più gravi di quelle che hanno visto vittime i cani che passeggiavano su viale delle Palme a Nervi». I cani colpiti ieri sera, dopo un salto e qualche guaito, sembra non abbiano avuto altre ripercussioni dalle scariche.

