In attesa del bacio della principessa, il rospo scontrato da un’auto è in cura presso il Cras Enpa

Poco fortunato l’incontro con un veicolo che gli ha causato un trauma all’occhio (poteva andargli peggio). Al Cras non finiscono solo animali “puccettosi” o fieri predatori in momentanea difficoltà. I volontari: «Noi li prendiamo tutti, piccoli, grandi, pelosi, piumosi o viscidi: i brutti qui non esistono!»

«Cercasi Principessa! – scherzano al Cras di Campomorone -. Ebbene abbiamo come ospite anche un bell’esemplare di Bufo Bufo, meglio conosciuto come rospo comune ,che in attesa del bacio di una principessa si riprende da un trauma all’occhio, molto probabilmente un incontro non fortunato con un veicolo mentre gironzolava a caccio di insetti. Presto potrà tornare in libertà, libero di cercare la tanto desiderata principessa». Se qualcuna, nel frattempo, vuole provare, il rospo è in cura presso

Un Cras è una struttura in cui tutta la fauna selvatica in difficoltà può trovare rifugio, venire curata e riabilitata alla vita in libertà. Perché è proprio il rilascio il fine ultimo di ogni operazione del Cras, nella salvaguardia del patrimonio naturalistico della regione e nel rispetto delle esigenze dei selvatici. Per questo, i Cras offrono un servizio alla biodiversità, per bilanciare per quanto possibile il danno dovuto alle attività antropiche.

«Un Centro come il nostro è attrezzato ad accogliere la fauna selvatica – dall’ambulatorio ai recinti isolati dall’ambiente urbano e protetti dalla vegetazione – spiegano alla struttura -. Ma si fa anche ricerca, raccolta dati e divulgazione».

Per segnalazioni riguardanti animali selvatici si può contattare il centro via telefono 010 7212178 o attraverso email (genova@enpa.org). Il centro è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18 (solo per questioni urgenti riguardanti animali selvatici, i volontari sono reperibili anche oltre l’orario d’ufficio). Il centro si trova a Campomorone in via Lastrico 1.

