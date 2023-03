L’investitore di Spera è risultato positivo alla cannabis. Ora è in gravi condizioni al Galliera

Il manager di eventi Vincenzo Spera aveva due bambine che sono ancora piccole. Il ragazzo che guidava lo scooter, un diciottenne che lo ha investito, non è stato per ora arrestato proprio per le gravi condizioni in cui versa nell’ospedale di Carignano. Sarà sottoposto a ulteriori analisi per confermare o smentire il risultato del drug test effettuato nell’immediatezza dell’incidente

I rilievi del tragico incidente, avvenuto ieri alle 21:10 in corso Magenta (all’incrocio con via Bertani), a Castelletto, sono stati effettuati dal personale del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento della Polizia locale che si dovrà occupare di ricostruire cause e dinamica dell’incidente avvenuto alle 20:10. Vincenzo spera proveniva a piedi, lo scooter che lo ha investito viaggiava in direzione levante.

Spera aveva 70 anni, era nato a Salvitelle, un comune italiano di 493 abitanti della provincia di Salerno, in Campania, e, oltre ad essere il presidente di DuemilaGrandiEventi, era al secondo mandato come presidente nazionale di Assomusica: era stato eletto nel 2011. Era Ufficiale della Repubblica Italiana e da quasi 50 anni era promoter internazionale di eventi e concerti.

Sui social si moltiplicano le manifestazioni di cordoglio.

Giovanni Toti: «A un amico che sognava una Genova viva, allegra, colorata, piena di musica e di futuro. A un amico che anche quando il cielo era grigio, vedeva azzurro. La fatalità può spegnere la sua vita, non l’ottimismo che ci ha trasmesso. Anche quando non c’era motivo di essere ottimisti, il suo sorriso cambiava la prospettiva.

Ciao Vincenzo, sono certo che lassù troverai gli amici di una vita e suonerai con loro. E sarà un grande concerto… Ci mancherai, ma in ogni palco montato in una piazza della Liguria, so che ci sarai. E dall’alto applaudirai».

L’ex parlamentare Pd Mario Tullo: «Oggi sarai ricordato come un manager affermato, il presidente di Assomusica, come è giusto che sia, perché questo era il tuo presente. Ma io non posso non pensare a quel ragazzo poco più grande di me che ho conosciuto nel 1977/78. Diviso tra il suo lavoro all’università e che incontravi in giro tra radio libere e i primi locali alternativi. Gli anni del Movimento. Per un po’, tu che iniziavi ad organizzare eventi e noi della FGCI che organizzavamo i nostri, ci trovammo in concorrenza ma ben presto si collaborò. Nell’appendice del tuo ”Ad un metro dal palco” che nel cuore della notte e con il mio gonfio di dolore per la tua tragica scomparsa non trovo, ci sono tutti i tuoi concerti, li ci sono le date (1978/79) quando portammo “chiudendola” con teli di iuta, in piazza Sopranis Alberto Fortis ed un altro artista, e poi i concerti al cinema Massimo , all’Alcione, e allo stadio, e dal 1984 il programma delle feste de l’Unitá. Quanto vorrei essere su quel tuo furgone blu tutto scassato con targa inglese e sentire quel intercalare che usavi allora:”non esiste”. Ciao Vincenzo, ciao Don Mimí, che la terra ti sia lieve».

La Croce Bianca Genovese «piange la tragica ed improvvisa scomparsa dell’amico e Socio Onorario Vincenzo Spera ed è vicina ai familiari in questo difficile momento».

