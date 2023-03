Due ventenni su un natante alla deriva a 40 miglia dalla costa, recuperati dalla Capitaneria di porto

La piccola imbarcazione, di 6.5 metri di lunghezza, è stata recuperata e, viste le condizioni meteomarine in peggioramento, è stata rimorchiata in un porticciolo

Stamattina l’imbarcazione da diporto denominata “Basecamp”, di 6.5 metri di lunghezza, in navigazione da Genova a Punta Ala (Grosseto) con 2 persone a bordo (entrambi ventenni), in difficoltà a circa 40 miglia dalla costa ligure a causa di un’avaria al motore, richiedeva assistenza per essere rimorchiata nel porto più vicino.

La Capitaneria di porto di Genova ha provveduto a dirottare immediatamente la mn Maria Energy che si trovava a circa 10 miglia dal natante in difficoltà, il cui equipaggio, giunto sul posto, si è accertato che le due persone a bordo fossero in buone condizioni di salute e prestava una prima assistenza all’unità in avaria.

È stata nel contempo inviata sul posto la motovedetta CP865, partita dal porto della Spezia e ed è stata anche dirottata sul punto la motovedetta d’altura CP311 partita da Genova in direzione Civitavecchia. L’imbarcazione “Basecamo”, con la quale la Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Genova ha mantenuto costantemente i contatti, è stata intercettata dalle due Motovedette sopracitate a circa 35 miglia dalla Spezia, Considerato che si trovava in una condizione di pericolo a causa del peggioramento delle condizioni meteomarine e dell’ingovernabilità, le motovedette la hanno scortata sino al porticciolo di Portovenere dove l’unità veniva ormeggiata in sicurezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...