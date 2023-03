Servizi civici, inaugurata in corso Torino la nuova sala per i matrimoni civili

La sala, completamente ristrutturata, è pronta per ospitare le oltre 400 prenotazioni registrate per il primo semestre del 2023

É stata inaugurata questa mattina la nuova sala dedicata alla celebrazione di matrimoni e unioni con rito civile presso la sede di corso Torino 11 del Comune di Genova: una grande operazione di restauro e restyling degli arredi che restituisce a tutti i cittadini genovesi una location rinnovata e pronta ad accogliere, fin da oggi, coloro che desiderano unirsi in matrimonio.

«Abbiamo deciso di rendere più accogliente e bella la sala di corso Torino che risulta quella maggiorente scelta dalle coppie per celebrare il rito del matrimonio – ha commentato l’assessore ai servici Civici Marta Brusoni – la scelta dell’amministrazione sarà sicuramente apprezzata dalle coppie genovesi, considerando il grande numero di unioni già in programma in questa sede, con prenotazioni esaurite fino a luglio. Solo oggi una decina di coppie hanno scelto di unirsi nella nuova location». Nel 2022 sono state ben 649 le coppie che hanno scelto di dire il fatidico sì presso i servizi civici di Corso Torino, su un totale di 967 unioni registrate in tutto il comune.

Un record che, dai dati emersi solo per il primo semestre, registra una netta crescita per l’anno in corso: 440 unioni, celebrate e in prenotazione da gennaio a giugno 2023, su 600 richieste totali distribuite tra i luoghi riconosciuti dall’amministrazione Comunale.

Le coppie possono sposarsi o unirsi civilmente anche “fuori dal Municipio”: oltre alla sede istituzionale in Corso Torino 11, sono disponibili anche luoghi straordinari nel cuore della nostra città, ville e palazzi storici affrescati con suggestive cornici di arredi d’epoca e romantici parchi. Un’offerta che è stata recentemente ampliata fino a raggiungere quota 11 location disponibili, grazie all’ingresso nell’elenco delle sedi disponibili di Palazzo Imperiale e Castello Bruzzo.

Il rinnovato salone di Corso Torino 11 è disponibile su prenotazione il giovedì mattina e pomeriggio, il secondo e quarto sabato mattina del mese mentre il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi il primo, terzo e quinto sabato mattina del mese; secondo e quarto sabato pomeriggio; tutte le domeniche mattina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...