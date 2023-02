Un altro uccello raro in Italia trovato a Genova: un cuculo dal ciuffo ricoverato nel Cras dell’Enpa a Campomorone

Come nel caso delle gazze marine che hanno a lungo soggiornato sulle spiagge del ponente della città, questo uccello si osserva molto raramente sul nostro territorio. L’animale si ciba di bruchi, soprattutto di quelli di processionaria. È stato trovato a Castelletto ed è ferito

«L’ingresso che non ti aspetti è un uccello che in Italia è davvero una rarità! – spiegano al Cras dell’Enpa in un post su Facebook -. Si tratta di questo cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius), lontano parente del cuculo “comune” ben più conosciuto e diffuso. Un uccello dall’aspetto davvero originale, che in Italia è nidificante molto localizzato e occasionalmente svernante: è il primo esemplare mai entrato al nostro Cras! Come suo “cugino”, è un parassita di cova. Tuttavia è curiosamente specializzato a parassitare i corvidi, in particolare le gazze. E per gabbare le gazze, uccelli notoriamente furbissimi, ci vuole questo genio del crimine! Ma aspettate a definirlo “cattivo soggetto”: adora mangiare bruchi, soprattutto quelli di processionaria…».

«L’esemplare ricoverato è stato rinvenuto a Castelletto e non riesce a reggersi sulle zampe: non sappiamo se in conseguenza di un trauma da impatto o se per ragioni ancora più gravi spiegano ancora al Cras -. Sta già seguendo le terapie che, si spera, potrebbero portarlo a reggersi di nuovo in piedi. La situazione non è rosea, ma faremo il possibile anche per lui!».

