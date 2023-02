Un soccorso per overdose in corso Italia e dieci soccorsi per intossicazione etilica. Due sanzioni per ubriachezza nella movida

La Polizia locale, durante i controlli notturni nel centro storico, ha anche sanzionato cinque persone sorprese ad orinare nei vicoli. La maggior parte delle persone ubriache è stata soccorsa nei pressi di alcune discoteche

Ieri sera, durante il servizio di controllo nella zona della movida del centro storico, la Polizia locale non si è trovata di fronte a una serata particolarmente animata. Hanno potuto constatare una moderata presenza di avventori dei locali presenti davanti ai bar aperti, tuttavia, in generale, non si sono riscontrate particolari criticità o situazioni di pericolo nei carruggi.

In particolare, nell’area di Salita Pollaiuoli, si è registrato un costante transito pedonale lungo la via. Nei due pubblici esercizi presenti non si sono verificati assembramenti e non sono stati riscontrati comportamenti scomodi da parte dei frequentatori. In via Canneto il Lungo si è riscontrata una moderata presenza di avventori presso alcuni pubblici esercizi, ma non si sono verificate situazioni di criticità o di pericolo. Anche in Piazza San Bernardo si è registrata una moderata presenza di avventori senza particolari problematiche. Anche in piazza degli Embriaci moderata presenza di avventori che non hanno arrecato disturbo con comportamenti rumorosi, così come in via delle Grazie, via San Donato e via Luccoli e strade limitrofe.

In generale, dunque, la situazione nelle vie del centro storico è stata sotto controllo e non ha arrecato particolare disturbo ai residenti. La Polizia locale, nel corso dei pattugliamenti di stanotte nella movida, ha comunque comminato due ammende per ubriachezza manifesta e ha sanzionato cinque giovani che orinavano per strada nei vicoli.

Pare che chi ha deciso di eccedere con l’alcol si sia concentrato, in questo fine settimana, nelle zone delle discoteche e dei locali di tendenza del centro, del levante cittadino, di Sampierdarena e di corso Perrone a Campi. Dieci le persone soccorse in condizioni di ubriachezza e una in condizioni di overdose da sostanze stupefacenti.

I soccorsi di sabato

Alle 2:30 di ieri mattina la Croce Verde Genovese è intervenuta per intossicazione etilica nel piazzale del terminal traghetti Iqbal Masish e trasporto della persona interessata al Villa Scassi. Alle 6:45 un altro intervento, questa volta della Croce Verde di Sestri in via Renata Bianchi. Il soccorso è stato trasportato al Galliera.

Alle 3:00 l’ambulanza della Nuova Volontari di San Fruttuoso ha soccorso e trattato sul posto una persona ubriaca in piazza Dante.

Nella serata di ieri, alle 22:35 e alle 20:50, sono state soccorse rispettivamente dalla Croce d’Oro di Sampierdarena e dalla Croce Verde di Sestri due persone, la prima in casa, a Oregina, la seconda per strada, in via Puccini a Sestri Ponente. Il primo soccorso è stato trasportato in codice giallo, il secondo in codice verde.

I soccorsi di oggi

Il primo intervento si è verificato all’1:50 per strada, in via Gianelli dove la Pubblica Assistenza Nerviese ha soccorso un ubriaco che ha poi trasportato al pronto soccorso del San Martino in codice verde.

Altra intossicazione etilica in via Nullo, a Quarto. È intervenuta la Croce Verde di Quarto che ha trasportato l’ubriaco al pronto soccorso del San Martino in codice verde. Sempre la Croce Verde di Quarto e intervenuta alle 2:50 in corso Italia, ad Albaro, dove ha soccorso un ragazzo di 17 anni, trasportato al Pronto Soccorso del San Martino in codice verde.

Trattato sul posto, ad Albaro, alle 3:54 un uomo di 40 anni soccorso in casa per intossicazione etilica dalla Croce Bianca Genovese.

Ancora un soccorso in corso Perrone alle 5:00. I volontari della Misericordia Fiumara hanno trattato sul posto la persona soccorsa.

Alle 5:35 di stamattina un altro intervento della Croce Verde Genovese nel piazzale Iqbal Masish e successivo trasporto al Galliera in codice verde.

Ancora in via Renata Bianchi il soccorso in codice verde della Croce Verde di Sestri alle 6:45. La persona soccorsa è risultata più grave del previsto ed è stata trasportata in codice giallo al Galliera.

Intossicazioni da stupefacenti

Un ragazzo di 18 anni in overdose da stupefacenti è stato soccorso in codice giallo alle 2:00 dalla Croce Bianca Genovese in corso Italia, ad Albaro. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde al Galliera.

L’abuso di alcol tra i giovani è un problema serio e diffuso in molti paesi del mondo. Questo tipo di comportamento può portare a gravi conseguenze per la salute, la sicurezza e il benessere dei giovani stessi e delle persone intorno a loro. In questo articolo, esploreremo i fattori che portano i giovani ad abusare dell’alcol, i rischi associati a questo comportamento e le possibili soluzioni.

Perché i giovani abusano dell’alcol?

Ci sono diversi fattori che possono portare i giovani ad abusare dell’alcol. Tra questi, la pressione dei coetanei, la facile accessibilità dell’alcol e la mancanza di informazioni sui rischi associati all’abuso di alcol sono.

La pressione dei coetanei è un fattore importante che spinge molti giovani a bere più di quanto dovrebbero, ma anche il comportamento dei genitori, che bevono anch’essi o non spiegano ai figli il rischio dell’alcol, ha un luogo importante su questo inquietante fenomeno, sempre in crescita.

Inoltre, l’accessibilità dell’alcol è diventata sempre più facile per i giovani negli ultimi anni. Spesso è possibile acquistare alcolici senza difficoltà in molti negozi e locali pubblici. Ciò rende l’abuso di alcol un comportamento più facile e accessibile per i ragazzi.

Infine, molti giovani non sono adeguatamente informati sui rischi associati all’abuso di alcol. Non capiscono che il bere eccessivamente può avere effetti negativi sulla loro salute e sicurezza.

