Quattro furti in casa nella notte tra Sampierdarena e Pra’. Potrebbero essere stati messi a segno tutti dalla stessa banda

Nella notte si è verificata una serie di furti in appartamento nel ponente genovese. I malviventi sembrano aver agitato con modalità piuttosto simili e in orari ravvicinati. Rubati molti contanti e gioielli. In un caso solo un trapano

Colpiti quattro appartamenti situati tra Sampierdarena e Pra’.

Il primo furto è stato scoperto dagli abitanti di un appartamento di via Buranello, a Sampierdarena, che hanno notato la porta d’ingresso forzata e la somma di 6mila euro in contanti mancante.

In seguito, in serata, sono stati scoperti altri furti: a Sestri Ponente, in salita Campasso di San Nicola, è stata forzata una finestra e sono stati rubati monili d’oro il cui valore non è stato ancora quantificato. A Pra’, invece, sono stati segnalati due episodi: in via Scarpanto una finestra è stata rotta e sono stati sottratti dei gioielli, mentre in via Vallecrosia è stata forzata un’altra finestra, ma in questo caso i ladri si sono limitati a rubare un trapano.

La polizia sta indagando sui furti e sembra che ci possa essere un collegamento tra gli episodi, data la vicinanza temporale e geografica. Gli uomini della Questura stanno cercando di identificare i responsabili e di recuperare gli oggetti rubati.

