Auto in contromano, panico in A26. Fermata dalla Polizia Stradale

È successo stamattina tra Alessandria e Ovada, in direzione sud. Inevitabili i problemi al traffico, risolte dopo che il veicolo è stato fermato

L’avviso della presenza del veicolo in questione che stava percorrendo la strada verso nord, cioè in direzione opposta a quella prevista, è stato immediatamente trasmesso attraverso Isoradio e sui pannelli a messaggio variabile presenti sul percorso. La Polizia Stradale ha attivato un piano di emergenza per garantire la sicurezza dei veicoli in transito.

In particolare, è stata fatta intervenire una “safety car” della Polizia stradale che ha fatto in modo che i veicoli presenti sul tratto di strada occupato viaggiassero a velocità limitata, pronti a fermarsi sulla destra della carreggiata in caso di necessità. Grazie a questo intervento di prevenzione, l’auto contromano è stata intercettata e fermata a soli 10 minuti dall’avviso diramato attraverso tutti i canali possibili, evitando così conseguenze più gravi per gli automobilisti coinvolti.

