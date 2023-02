Erbacce in città, bando comunale per il “contenimento della vegetazione” da 3milioni e 600mila euro in scadenza il 24 febbraio

I lotti sono 9, ognuno riferito a uno dei Municipi cittadini. Procedura aperta telematica per «l’affidamento del servizio di contenimento della vegetazione spontanea su sedimi stradali e aree pavimentate cittadine»

Ecco in nove lotti

Lotto 1 Municipio Centro Est – CIG 9618478B22: importo a base d’asta Euro 401.478,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad Euro 12.807,00; costo della manodopera stimato in Euro 319.659,00;

Lotto 2 Municipio Centro Ovest – CIG 9618517B51: importo a base d’asta Euro 401.478,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad Euro 12.807,00; costo della manodopera stimato in Euro 319.659,00.

Lotto 3 Municipio Bassa Val Bisagno – CIG 9618539D78: importo a base d’asta Euro 401.478,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad Euro 12.807,00; costo della manodopera stimato in Euro 319.659,00.

Lotto 4 Municipio Media Val Bisagno – CIG 96185652F0: importo a base d’asta Euro 401.478,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro 12.807,00; costo della manodopera stimato in Euro 319.659,00.

Lotto 5 Municipio Valpolcevera – CIG 96185831CB: importo a base d’asta Euro 401.478,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro 12.807,00; costo della manodopera stimato in Euro 319.659,00.

Lotto 6 Municipio Medio Ponente – CIG 9618599EFB: importo a base d’asta Euro 401.478,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro 12.807,00; costo della manodopera stimato in Euro 319.659,00.

Lotto 7 Municipio Ponente – CIG 9618614B5D: importo a base d’asta Euro 401.478,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro 12.807,00; costo della manodopera stimato in Euro 319.659,00.

Lotto 8 Municipio Medio Levante – CIG 96186297BF: importo a base d’asta Euro 401.478,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro 12.807,00; costo della manodopera stimato in Euro 319.659,00.

Lotto 9 Municipio Levante – CIG 961864769A: importo a base d’asta Euro 401.478,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro 12.807,00; costo della manodopera stimato in Euro 319.659,00.

La durata dell’accordo quadro è di 3 anni per tutti i lotti, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro o di eventuale consegna in via d’urgenza adeguata- mente motivata. L’importo a base di gara pari ad Euro € 3.613.302 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 115.263,00.

E’ prevista la revisione dei prezzi, come disciplinato dall’art. 3.2 del Disciplinare di gara.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell’art. 58 del Codice) mediante la piattaforma di e-procurement istituita dal Comune di Ge- nova e disponibile all’indirizzo web:

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/

