Domenica meeting di auto storiche: la 16ª edizione del Meeting di Albaro

L’iniziativa è organizzato dal Veteran Car Club Ligure, in collaborazione con il Municipio VIII Medio Lavante e il Civ Albaro.

I veicoli partecipanti hanno compiuto almeno venti anni dalla loro prima immatricolazione

Il programma

Ore 09: ritrovo in Piazza Leopardi per il perfezionamento dell’iscrizione, la consegna dei numeri gara e la tabella dei tempi.

Ore 10: il primo concorrente prenderà il via per le prove di precisione. Il percorso interesserà Piazza Leopardi, Via Albaro, Via Francesco Pozzo fino alla rotatoria, rientro in Via Albaro, Via San Nazaro, Via Nicolò Oderico, Piazza Leopardi, dove si finirà la manifestazione.

Ore 13 -13,30 circa: è prevista la cerimonia di premiazione.

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie in Albaro per la manifestazione automobilistica, domenica 19 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 13.00, le linee 15 e 43 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 15

Direzione Nervi: i bus, giunti in piazza Tommaseo, proseguono per via Nizza, via Amendola, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Bruno, via Pisa, via Caprera, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Centro: i bus, giunti in via Caprera, proseguono per via Pisa, via Bruno, via De Gaspari, via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, via Amendola, via Nizza, via Pozzo, piazza Tommaseo, dove riprendono regolare percorso.

Linea 43

Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Tommaseo, proseguono per via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV, dove riprendono regolare percorso.

Direzione piazza Verdi: i bus, giunti in viale Benedetto XV, proseguono per corso Gastaldi, via Tolemaide, via Caffa, piazza Tommaseo, corso Buenos Aires, dove riprendono regolare percorso.

Sito internet della manifestazione: www.vccligure.com/16-meeting-albaro

