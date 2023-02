Branco di cinghiali scorrazza alla Foce, pattuglie della PL sul posto da ore in attesa delle guardie regionali

Almeno dalle 18 (ma alcuni capi sono stati segnalati già questa mattina) gli animali percorrono le vie del quartiere. È stata allertata la Vigilanza Faunistica regionale che però non è ancora giunta sul posto

Gli ungulati “passeggiano” tra via Pareto, via Casaregis, via Rimassa, via Casaregis e via Barabino. Sul posto sono stati dislocate due pattuglie dalle 18 e altre due sono arrivate per il servizio serale. La Polizia locale non ha, d’istituto, il compito di catturare gli animali, incombenza che tocca alla Vigilanza Faunistica regionale, allertata, ma non ancora arrivata in zona.

La PL deve vegliare sulla sicurezza di pedoni, motociclisti e automobilisti, cioè fermare o dirottare il traffico se ce ne è necessità, a tutela della pubblica incolumità. Di fatto è già il secondo turno di quattro uomini impegnato in attesa della Vigilanza regionale che ha mezzi, capacità tecnica e strumenti per catturare i cinghiali.

