Un altro operaio cade per 4 metri dalle impalcature, trasportato in gravi condizioni al San Martino

Il grave incidente 13 giorni dopo quello, tragico, in cui il cinquantaseienne Giuseppe Pisano ha perso la vita in via Pinolla a Bolzaneto proprio precipitando da un ponteggio. Il ferito di oggi pomeriggio, che ha 33 anni, per fortuna è cosciente, ma è stato trasportato in codice rosso (il più grave) al pronto soccorso

È successo poco dopo le 13 in via Fossato di Cicala a Molassana. Sul posto il 118 ha inviato l’auto medica Golf 3 e l’ambulanza della Croce Verde San Gottardo. Il 112 ha allertato la Asl che ha inviato gli ispettori. Saranno loro a verificare che siano state rispettate tutte le misure di sicurezza e a ricostruire cause e dinamica dell’incidente. L’operaio è caduto per oltre 4 metri.

In copertina: foto d’archivio

