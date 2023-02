Toti stasera sul palco di Sanremo per premiare il miglior duetto con la Lanterna di filigrana di Campo Ligure

Ha consegnato al conduttore della Kermesse e alla co-conduttrice della quarta serata, Chiara Francini, la bandiera della Regione Liguria. Festival senza la Rai? «Sarebbe come un pesto senza basilico»

“Questa sera saremo sul palco come ormai facciamo da anni per premiare il miglior duetto con un simbolo della nostra regione, quella lanterna di filigrana di Campo Ligure che è frutto della maestria dei nostri artigiani e rappresenta la nostra terra”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa al Festival di Sanremo.

Circa l’ipotesi di un Festival senza la Rai, Toti ha detto: “È un’ipotesi surreale: sarebbe come il pesto senza il basilico, non si può fare e lo sa qualunque abitante della Liguria”. Toti ha poi aggiunto: “Sono particolarmente contento di essere qui e rivolgo i miei complimenti ad Amadeus, a Gianni Morandi e a tutto il team. Credo sia un Festival francamente unico per molti motivi: per la presenza del Presidente Mattarella, per lo straordinario monologo recitato da Benigni sulla nostra Costituzione e anche per la pubblicità che questo Festival porta al nostro territorio. Perfino Blanco, con la sua sciagurata esibizione, alla fine ha dato una grande visibilità ai fiori e alla floricultura della nostra terra. Credo che Blanco possa emendare l’offesa lavorando un giorno in una serra: lo invitiamo, così capirà bene di cosa si tratta. Però alla fine ha fatto un regalo pure alla floricultura della Liguria e quindi va bene così”.

Toti, prima della conferenza stampa al Festival di Sanremo, ha consegnato al conduttore della kermesse Amadeus e alla co-conduttrice della quarta serata Chiara Francini la bandiera ufficiale della Regione Liguria: “Un modo per consolidare una volta di più – ha spiegato il presidente Toti – il legame tra il Festival e la Liguria, in una tradizione che si rinnova di anno in anno e che rende unico uno spettacolo sempre più simbolo di un terra meravigliosa”.

