“Con amore a Palazzo Reale e Palazzo Spinola”, da martedì 14 a domenica 19 febbraio 2023 iniziative per San Valentino

Dal 14 al 19 febbraio 2023 i Musei Nazionali di Genova – Palazzo Reale e Palazzo Spinola – aspettano i visitatori in occasione della festa degli innamorati con visite guidate in cui l’Amore sarà protagonista.

Il giorno degli innamorati, martedì 14 febbraio 2023 Palazzo Reale e Palazzo Spinola saranno straordinariamente aperti dalle 13:30 alle 19:00. A Palazzo Spinola, dove saranno visitabili i due piani nobili e le cucine storiche, alle ore 17:30 è in programma una visita guidata che ha come “filo rosso” il tema dell’amore, raccontato nell’affresco con il Convito per le nozze di Amore e Psiche dipinto a inizio Settecento dal pittore fiorentino Sebastiano Galeotti e nelle decorazioni della Galleria degli Specchi, dipinte dall’artista genovese Lorenzo De Ferrari, che celebrano la gioia di vivere, la bellezza e l’amore.

Le visite guidate proseguono in settimana a Palazzo Reale e Palazzo Spinola sempre alle ore 17.30 con il seguente calendario:

Mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 febbraio alle ore 17.30 a Palazzo Reale una visita guidata che inizia dal mito, con le sculture di Filippo Parodi raffiguranti le Metamorfosi, giovani e ninfe trasformati dagli dei in elementi naturali, per arrivare alla vicenda d’amore di Clorinda salva Olindo e Sofronia. Il grande dipinto di Luca Giordano è dedicato all’episodio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, nel quale l’amore salva i due protagonisti dalla morte.

Giovedì 16 febbraio alle ore 17.30 a Palazzo Spinola, visita guidata attraverso un percorso tra le sale della dimora storica e quelle moderne della Galleria Nazionale della Liguria, alla scoperta degli amori raccontati dagli artisti in dipinti e sculture. Durante l’approfondimento si incontreranno, tra gli altri, il prode cavaliere Rinaldo, stregato dalla maga Armida, la dea Diana innamorata del pastore Endimione e il principe troiano Paride, che rinunciò alla ricchezza e al potere per l’amore della bella Elena.

Infine, nella settimana di San Valentino, dal 14 al 19 febbraio 2023, i visitatori di Palazzo Reale e di Palazzo Spinola possono partecipare al social contest “Cogli l’amore a Palazzo!”: immortalare un’opera, un gesto, un bacio nei due palazzi o sulla terrazza monumentale di Palazzo Reale all’ora del tramonto con lo sfondo del porto della città per poi pubblicare l’immagine sul proprio canale Instagram taggando @palazzorealegenova o @palazzospinola in modo da poter essere condivisa nelle stories dell’account ufficiale dei musei. I due autori delle immagini migliori di Palazzo Reale e Palazzo Spinola riceveranno in dono la Card annuale di Musei Nazionali di Genova che gli consentirà di accedere gratuitamente per un anno a Palazzo Reale e Palazzo Spinola.

Ingresso:

€ 10,00: intero valido per Palazzo Reale + Palazzo Spinola, utilizzabile entro un anno dall’emissione;

€ 2,00: ridotto cittadini UE tra i 18 e i 25 anni;

Gratuito: under 18

Le visite guidate sono comprese nel costo del biglietto.

Prenotazione fortemente consigliata scrivendo a: palazzorealegenova@cultura.gov.it (per le visite a Palazzo Reale); palazzospinola@cultura.gov.it (per le visite a Palazzo Spinola)

In caso di pioggia, per motivi di sicurezza, non è possibile accedere alla terrazza monumentale di Palazzo Reale

