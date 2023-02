Associazione lavoratori ex Ilva “Guido Rossa”, raccolti 1.458 euro per la Gigi Ghirotti

Con i fondi raccolti in due giornate saranno acquistate due poltrone letto per l’Hospice di Albaro. La società di mutuo soccorso invoca rispetto per i lavoratori per quanto riguarda la discussione delle aree «he non prende in considerazione le persone in carne ed ossa, la fatica e il sudore operaio»

«I lavoratori siderurgici hanno dimostrato per l’ennesima volta la loro generosità e senso di solidarietà verso chi soffre e lo hanno fatto in un momento tra i più difficili per la fabbrica di Cornigliano in conseguenza della mancanza di investimenti, investimenti che invece permetterebbero sviluppo e occupazione – recita una nota dell’associazione di mutuo soccorso – Questi lavoratori sono invece spesso costretti a seguire una discussione sulle aree che non prende in considerazione le persone in carne ed ossa, la fatica e il sudore operaio. Siamo convinti che i lavoratori siderurgici siano un esempio per la città di Genova e meritino più rispetto».

Mi piace: Mi piace Caricamento...