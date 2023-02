Le facciate fotovoltaiche. Incontro con il fisico Pier Enrico Zani, il “nonno” dell’energia fotovoltaica

L’emergenza ecologica e i cambiamenti climatici obbligano a confrontarsi fronte temi complessi e a scelte individuali non sempre facili da affrontare. Per questo l’Associazione 50&Più Genova ha deciso di dedicare all’ambiente una parte della sua attività, a partire dall’incontro “Genova Green&Blue. Le facciate fotovoltaiche”, in programma oggi, mercoledì 8 febbraio 2023 alle 15 in via XX Settembre 41 (terzo piano, presso Bi.Bi. Service)

A spiegare in modo chiaro cosa significa transizione energetica e quale architettura è necessaria per realizzarla sarà il fisico Pier Enrico Zani, che si definisce “il nonno del fotovoltaico” e svolge attività di consulenza per aziende multinazionali. A lui si deve, infatti, una delle prime sperimentazioni sulle celle solari in Italia, avviata negli anni Settanta quando lavorava per l’Ansaldo, proseguita negli anni duemila alla Ferrania. Nella società industriale genovese è avvenuta la costruzione dei diodi di grande potenza per tutta l’alimentazione ferroviaria italiana e, fatto notevole, l’energia necessaria viene oggi prodotta dalle celle solari. Un risultato professionale importante che si aggiunge a quello più ardito: «Il più bell’impianto che ho realizzato – afferma lo scienziato genovese – risale al 1984 e si trova su una delle vette dell’Himalaya, il K2».

Appassionato di architettura e in particolare dei progetti avveniristici di Antonio Sant’Elia, che già nel 1905 disegnava edifici completi di centrale elettrica, Zani ha sviluppato la sua attività unendo la ricerca più avanzata all’estetica. Seguendo questi due principi, ha individuato modelli di pannelli solari da posare sui tetti e sulle facciate che cambiano i connotati estetici degli edifici senza stravolgerli. È quello che potrebbe accadere in due edifici situati sul territorio genovese: il Matitone e la Caserma di Sturla che ospita il Dipartimento di Polizia. «Ora – aggiunge Zani – le tecnologie fotovoltaiche sono mature per trasformare gli edifici proprio in centrali elettriche autonome e tutte collegate in rete con gli edifici vicini formando Comunità Energetiche».

Nel corso della conferenza, Zani spiegherà cosa può fare ogni cittadino per ridurre i consumi energetici, salvaguardare i giacimenti di materie prime in via di esaurimentoe diminuire l’inquinamento grazie all’energia rinnovabile. «Siamo orgogliosi – dichiara Brigida Gallinaro, presidente dell’Associazione 50&Più Genova – di fornire ai nostri soci e a tutti i coloro che desiderano unirsi, l’occasione di incontrare i professionisti grazie ai quali possiamo non solo aggiornarci ma prepararci a un futuro sostenibile che mette al centro la salvaguardia del pianeta da lasciare in eredità ai giovani e alle generazioni future». L’incontro, a ingresso libero, è aperto a tutta la cittadinanza.

Biografia Pier Enrico Zani

Nato a Genova nel 1945, dopo la Laurea in fisica sperimentale a Genova, nel 1970 è stato assunto all’Ansaldo dove si è interessato alla progettazione e alla costruzione di semiconduttori di grande area, cioè diodi e thyristori di potenza per applicazioni di trazione pesante ed alimentazione della rete elettrica ferroviaria Italiana e dal 78 di celle solari al silicio. Insieme ai suoi collaboratori, ha costruito i componenti per tutta la rete di alimentazione ferroviaria italiana e per gran parte delle locomotive sia le prime celle solari italiane. La rete ferroviaria italiana è tuttora alimentata da celle fotovoltaiche al silicio. Zani si definisce “il nonno del fotovoltaico italiano” e attualmente si dedica a creare le applicazioni solari più adatte all’ambiente urbano curandone l’aspetto architettonico.

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org. Informazioni alla mail di 50&Più Genova 50epiu.ge@50epiu.it

