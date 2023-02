Copia d’epoca di ritratto di Rubens dalla mostra genovese a Sanremo. Toti: «Per far conoscere il pittore fiammingo, icona pop della pittura»

Il quadro è una delle molte copie d’epoca, più o meno attinenti all’originale, del vero autoritratto dipinto da Rubens, conservato Royal Collection di Windsor, firmato e datato 1623. È stato esposto fino a questa mattina a Palazzo Ducale, prima delle opere del percorso della mostra “Rubens e Genova”. Il presidente della Regione : «È un modo per creare un legame tra diverse forme di arte, pittorica e canora, entrambe rappresentate ai massimi livelli con Rubens, icona pop della pittura e i cantanti della kermesse più seguita del Paese e anche all’estero»

«È arrivato al Teatro Ariston di Sanremo dove potrà essere ammirato da migliaia di persone per tutta la durata del Festival: è il ritratto di Rubens, fino a ieri esposto in apertura della mostra di Palazzo Ducale che si è chiusa con il record di visitatori – recita una nota della Regione . Il quadro, un olio su tela che misura cm 66x 50, è partito questa mattina da Genova. Poco prima delle 9 è stato staccato dalla parete su cui era posizionato ed è stato sottoposto alla procedura di “condition report” per garantirne l’integrità e documentarne le condizioni, la stessa che verrà effettuata anche in entrata e in uscita dall’Ariston. Trasportato all’interno di una cassa a bordo del furgone di un’azienda specializzata, il dipinto ha raggiunto Sanremo dove c’era ad attenderlo la co-curatrice della mostra genovese Anna Orlando».

«Dopo aver deciso di sponsorizzare il restauro della pala d’altare della Circoncisione posizionata nella Chiesa del Gesù a Genova – ricorda il presidente della Regione e assessore alla Cultura Giovanni Toti – abbiamo fortemente voluto realizzare questa iniziativa con il progetto ‘Ospite d’onore’ per legare il grande successo della mostra dedicata a Rubens con l’altro importante evento internazionale della nostra regione, il Festival di Sanremo, in modo da far conoscere questo straordinario pittore fiammingo coinvolgendo tutto il territorio, con una ribalta anche internazionale. È un modo per creare un legame tra diverse forme di arte, pittorica e canora, entrambe rappresentate ai massimi livelli con Rubens, icona pop della pittura e i cantanti della kermesse più seguita del Paese e anche all’estero. In questo modo il ritratto esposto in apertura della mostra del Ducale, chiusa ieri sera, già oggi sarà a Sanremo in modo da poter essere ammirata non solo dai grandi artisti che saliranno sul palco ma anche da migliaia di persone per tutta la durata del Festival: chi arriverà all’Ariston rimarrà suggestionato e ispirato dalla visione del quadro del grande pittore fiammingo e, magari, deciderà di visitare Genova e scoprire le sue meraviglie».



«Esposto nell’atrio del Teatro, il ritratto è già da oggi a disposizione delle star anche per scattarsi un selfie con l’icona pop dell’arte di tutti i tempi» spiegano in Regione.

