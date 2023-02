50&Più, 60 tra golf, sciarpe, berretti per venti chili di lana saranno distribuiti dai volontari della Caritas a chi ne ha bisogno

Terza edizione di “Dritto & rovescio“ alla chiesa di San Siro a Nervi la consegna dei capi lavorati a maglia dalle socie

Continua ad allungarsi il filo della solidarietà svolto dall’Associazione 50 & Più Genova e con il Natale diventa un abbraccio caldo. La terza edizione di “Dritto & Rovescio” si è conclusa sabato 17 dicembre 2022 alle ore 15,30 nella Chiesa di San Siro a Nervi (via dei Vassalli 1), con la consegna dei lavori a maglia eseguiti dalle socie a don Valentino Porcile e alle volontarie della Caritas che li distribuiscono a chi ne ha bisogno. Sono circa sessanta capi in lana per un totale di venti chili, che si aggiungono ai quasi trecento prodotti negli anni scorsi. Maglie, sciarpe, berretti coloratissimi che attraverso di loro passano dalle mani di chi li ha elaborati a quelle di chi li indosserà. Il dono è al centro di un’iniziativa nata durante il lockdown e proseguita di anno in anno con grande successo di adesioni. «Per le nostre socie – dice Brigida Gallinaro, presidente di 50&Più Genova – l’appuntamento con “Dritto & Rovescio è una tradizione che ha sempre riscosso generose adesioni. Regalare un po’ del proprio tempo per creare indumenti che portano un sorriso a chi si trova in difficoltà è il miglior regalo che possiamo fare a noi stessi».

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org. Informazioni alla mail di 50&Più Genova 50epiu.ge@50epiu.it

