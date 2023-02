Auto si ribalta in corso Europa, conducente illeso. Era sobrio. «È stato un colpo di sonno»

Il “nemico” silenzioso: la stanchezza. Quello che fatto rischiare la vita al guidatore non è stato l’alcol (è risultato sobrio all’alcol test): semplicemente si è addormentato alla guida. Gli è andata bene: ci ha rimesso solo la macchina

È successo alle 4:20 in corso Europa, in direzione levante, all’altezza del cavalcavia Negri, quello del casello di Nervi. I soccorsi (l’ambulanza della Croce Verde di Quarto) sono partiti in codice giallo, di media gravità. Ma il guidatore è uscito da solo dal veicolo e ha rifiutato il ricovero. Il mezzo si è ribaltato dopo aver scontrato alcuni veicoli in sosta. È stato lo stesso conducente a riferire di aver avuto un colpo di sonno e per questo di aver perso il controllo del veicolo. Sul posto la Polizia locale che, per permettere ai Vigili del fuoco di mettere in sicurezza il mezzo e la strada e per la successiva rimozione della macchina, hanno dovuto interdire entrambe le corsie di marcia. Alla luce del traffico scarso della domenica mattina non si sono registrati particolari problemi per la viabilità.

