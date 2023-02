La Fiab contro i sindaci dei piccoli comuni: «Troppo comodo lasciare che i loro cittadini vengano a gasarci in città»

Nuova ordinanza anti smog nel capoluogo, i sindaci dei comuni metropolitani protestano. Il presidente Romolo Solari: «È questa l’affermazione, forse un po’ forte, che noi ciclisti urbani ci sentiamo di esternare dopo che abbiamo letto la notizia sui giornali cittadini»

«I sindaci dei piccoli comuni confinanti con Genova protestano per la nuova ordinanza che metterà al bando nel capoluogo i veicoli più inquinanti? Troppo comodo vivere nelle loro belle casette di campagna e villette di riviera e lasciare che i loro cittadini vengano a gasarci in città – dice Solari -. Proprio in questi giorni è uscito il dossier Mal’aria di città di Legambiente che evidenzia come i livelli di smog siano ancora troppo alti nelle città italiane e soprattutto molto lontani dai limiti normativi previsti dall’Unione Europea per il 2030. Se fossimo già nel 2030, 72 città sarebbero fuori legge».

«E Genova come sta? Male con il biossido di azoto. Ha una media annuale 2022 (μg/mc) di 30, per rispettare i parametri dell’Unione Europea per il 2030 dovrà abbattere questa soglia del 34% ma non si può certamente pensare che ciò avvenga al 31/12/2029 quando si stappa lo spumante – prosegue Solari -. È un processo che va per gradi e bisogna incominciare subito, altro che chiedere deroghe per gli euro 1 benzina ed euro 3 diesel. Non ci vengano poi a dire che la colpa è delle navi, magari contribuiranno, ma quando la centralina si S. Martino a Genova ha degli sforamenti del biossido d’azoto anche in base all’attuale normativa non sono di certo le navi che attraccano in Corso Europa. Facilmente saranno auto, moto, autocarri che vanno e vengono anche da Bogliasco e altri comuni limitrofi ecc. Cosa provoca il biossido d’azoto? Da fonti del Ministero della Salute: può provocare irritazione oculare, nasale o a carico della gola e tosse. Alterazioni della funzionalità respiratoria si possono verificare in soggetti sensibili, quali bambini, persone asmatiche o affette da bronchite cronica. Non ne abbiamo proprio bisogno di malattie respiratorie in quest’ultimo periodo».

Mi piace: Mi piace Caricamento...