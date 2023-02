Controlli della Polizia locale nella notte: sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Tra i sanzionati anche un neopatentato. Due i guidatori sprovvisti della copertura assicurativa per il loro veicolo

Raffica di controlli della Polizia locale nella notte sulle strade genovesi. Sei i guidatori che sono messi alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore a quello previsto per legge. Tra questi, solo uno aveva un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro, che fa scattare la denuncia penale oltre alla multa. Uno dei guidatori era un neopatentato e per questo avrebbe dovuto essere completamente sobrio. L’alcol test ha messo in luce che non lo era. Una delle patenti è stata ritirata e il titolare è stato denunciato perché si è sottratto all’alcol test. Qualcuno pensa che si possa rifiutare il test per evitare la denuncia, come prevedeva una vecchia legge ormai superata. Così non è più. Al rifiuto scatta proprio la denuncia.

Due i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, uno contestato in piazza Fontane Marose poco prima dell’una, l’altro in via dei Mille alle 2:00 del mattino. Gli altri denunciati e/o sanzionati sono stati fermati dalle pattuglie in via XX Settembre e in viale Brigata Bisagno. In un caso la Polizia locale ha proceduto al sequestro del veicolo.

In copertina: foto d’archivio

