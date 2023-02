Chi ha perso un serpente? L’appello dell’Enpa sui social per trovare il proprietario

Il serpente del grano, molto giovane, è stato ritrovato in via Storace a Sampierdarena. Probabilmente è sfuggito al a chi lo teneva

«Date le piccole dimensioni confidiamo che sia scappato a qualcuno – dicono all’Ente Nazionale Protezioni Animali che ha in custodia l’animale – Il proprietario è invitato a contattarci il prima possibile per avviare le pratiche della restituzione».

Potete contattare Enpa sulla sua pagina Facebook

Questo serpente è molto popolare come animale da terrario, per la facilità di allevamento, la bellezza e la notevole variabilità di colorazione che presenta. Inoltre è solitamente docile e adattabile alla cattività. La zona di origine è rappresentata dagli USA meridionali fino a nord-est del Messico. È un rettile ad attività notturna – crepuscolare. L’alimentazione in natura si basa su piccoli rettili e anfibi, roditori, pipistrelli e uccelli. È un serpente costrittore che uccide la preda soffocandolo tra le spire. La vita media è di 15-20 anni (ma potenzialmente può vivere fino a 35). Le dimensioni vanno dai 15 cm dei piccoli fino ai 70-150 cm degli adulti. È oviparo e si riproduce facilmente in cattività. L’accoppiamento si verifica in primavera e

circa un mese dopo vengono deposte 12-14 uova. In natura l’incubazione richiede circa 10 settimane. Il tasso di crescita dipende dall’alimentazione; in media la taglia adulta viene raggiunta in due anni.

