Torna Stile Artigiano con una edizione “In Love” per San Valentino

La manifestazione, organizzata da Confartigianato Liguria con la partecipazione dell’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Comune di Genova, si svolgerà nella settimana dal 7 al 14 febbraio con l’emblematico slogan “Fatto a mano, con amore!”, scelto per rappresentare la profonda passione e l’amore che gli artigiani mettono nella loro attività

A San Valentino torna “Stile Artigiano”, con una nuova edizione “In Love” per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

Dal 7 al 14 febbraio infatti, le persone potranno vivere una “Experience in Love”: il sito di Confartigianato Liguria (www.confartigianatoliguria.it) sarà costantemente aggiornato con le imprese genovesi aderenti dei settori del food, del fashion e del design, dove sarà possibile prenotare un appuntamento personalizzato con il titolare per realizzare o progettare direttamente il proprio regalo esclusivo, provando anche il mestiere in prima persona. Un’opportunità per poter creare e regalare qualcosa di unico e personalizzato. Mentre le imprese dell’acconciatura e dell’estetica offriranno una consulenza d’immagine personalizzata per la serata di San Valentino.

Nel pomeriggio di sabato 11 febbraio saranno realizzati alcuni “Tours in Love” delle botteghe artigiane del centro storico di Genova, dove sarà possibile scoprire vere e proprie eccellenze del food, del fashion e del design, e i prodotti che hanno creato in occasione della “Festa degli innamorati”. I tour partiranno da piazza Campetto 8 e termineranno a Palazzo Imperiale, sempre in piazza Campetto, dove i partecipanti potranno degustare la “tisana dell’amore”. Prenotazione sul sito Confartigianato Liguria, con partecipazione gratuita, fino ad esaurimento dei posti.

“L’artigianato è uno dei motori dell’economia ligure. Per questo motivo, con Garanzia Artigianato Liguria, abbiamo attivato un mix di strumenti agevolativi a sostegno della liquidità delle imprese del settore, che prevedono in alcuni casi l’accesso a contributi a fondo perduto che arrivano a coprire il 60% degli investimenti compiuti – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Ringrazio Confartigianato Liguria per aver, con l’inedita edizione “Stile Artigiano in Love”, saputo, in occasione della festa degli innamorati, declinare a tema un’iniziativa che da tempo sosteniamo e che è simbolo del saper fare ligure. Con esperienze uniche da vivere in prima persona, i visitatori potranno scoprire l’amore e la passione che i nostri artigiani coltivano, spesso di generazione in generazione, per questo mestiere”.

“Torna una nuova edizione di Stile artigiano dedicata all’amore, tesa a valorizzare il made in Liguria; – commenta Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova e membro di Giunta della Camera di Commercio di Genova – amore e passione che troviamo dietro ad ogni manufatto dei nostri artigiani. Anche in questa occasione le botteghe genovesi, con il consueto format “Un giorno da artigiano”, si aprono al pubblico: un’occasione imperdibile per partecipare in prima persona e toccare con mano il “saper fare” artigiano”.

