Buca la ruota in sopraelevata, traffico nel caos. La gomma gliela cambia l’agente della Polizia locale

A raccontarci quanto sta accadendo sulla strada Aldo Moro, in direzione ponente (dove si verificano rallentamenti del traffico segnalati anche dal canale Telegram del Comune), è un nostro lettore, un po’ stupito, che è passato di lì. Per velocizzare lo sgombero della corsia un operatore della Polizia locale del reparto Pronto Intervento si è rimboccato le maniche della divisa e sta cambiando la gomma bucata

Luca, questa mattina, per andare al lavoro, è passato proprio di lì. Ha subito le conseguenze del problema mettendosi in coda come tutti gli occupanti dei veicoli che procedono in direzione ponente. Quindi, all’altezza della causa del rallentamento, ha guardato la causa del problema e ha scorto l’agente intento a cambiare la gomma all’auto mentre il guidatore, un cinquantenne evidentemente non in grado di intervenire per la rapida sostituzione, stava a guardare.

Ogni problema in sopraelevata rischia, a catena, di bloccare l’intera città e rimuovere l’ostacolo è fondamentale per evitare un domino di problemi alla viabilità. La via più semplice e immediata, evidentemente, era quella di cambiare la ruota senza attendere il carro attrezzi.

Alle 8:45 il problema è stato risolto, l’auto è ripartita e si è ripristinata la viabilità.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...