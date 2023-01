Nel pomeriggio due pedoni investiti in gravi condizioni, uno al Galliera e uno al San Martino

I due incidenti sono avvenuti uno in via Canevari, all’angolo con corso Monte Grappa, e uno in via Montaldo, rispettivamente alle 14:30 e poco prima delle 18

Continua la serie negativa di investimenti di pedone nella nostra città. Ce ne sono ogni giorno, spesso più di uno, ma oggi è stata una giornata particolarmente nera per la sicurezza stradale dei “soggetti deboli” della strada, cioè quelli che vanno a piedi.

Per quanto riguarda l’incidente di San Fruttuoso, il ferito è stato soccorso in codice giallo dal 118 con l’ambulanza della Croce Verde San Gottardo, che l’ha trasportato al Galliera. Lì i medici hanno elevato il codice di emergenza a rosso, il più grave, proprio per le conseguenze dello scontro.

In via Montaldo, sono stati due i feriti. Uno trasportato al Galliera in codice giallo dalla Croce Verde San Gottardo, l’altro in codice rosso dai Volontari Soccorso al San Martino

In entrambi i casi, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della zona e gli specialisti del nucleo Infortunistica del reparto Pronto intervento per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica degli incidenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...