Donna trovata morta in casa. Sul posto i soccorsi, la Polizia locale e il medico legale

A chiedere aiuto alla Polizia locale, fermando per strada una pattuglia della Pl dell’Unità territoriale Levante, è stato il figlio della donna

La pattuglia è stata fermata dall’uomo alle 10:30 di questa mattina. Il figlio della donna ha chiesto aiuto e gli uomini della Polizia locale del levante lo hanno seguito fino all’appartamento della madre, che viveva da sola, la hanno trovata riversa a terra e hanno chiamato subito i soccorsi. Il 118 ha inviato in codice rosso l’auto medica Golf 1 e un’ambulanza della Croce Gialla, ma per la donna non c’era già più nulla da fare.

A quel punto, agli agenti non è rimasto che chiamare il medico legale e la Polizia scientifica per i rilievi del caso.

La casa è stata trovata in ordine, senza segni di colluttazione. Probabile che la donna sia morta a causa per cause naturali. Sarà il medico legale ad accertarlo.

Ogni giorno sono moltissimi i soccorsi, per fortuna con esito non tragico come in questo caso, che il 118 mette in atto per malori o cadute di anziani che vivono soli.

In copertina: foto d’archivio

