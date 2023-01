Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco che stanno spegnendo le fiamme e la Polizia locale

L’incendio del mezzo è divampato alle 12:40. Sul posto sono accorse squadre dei Vigili del fuoco. Tre le pattuglie della Pl per chiudere la strada, che rimarrà non transitabile, dopo lo spegnimento, fino a quando non avrà luogo la bonifica dell’asfalto.

In copertina: foto d’archivio

