Ragazzini feriti da botti a Capodanno, il più grande ha una lesione gravissima all’occhio destro

L’altro ha riportato una ferita alla spalla e sta per essere dimesso. Entrambi si trovano al Gaslini

Il ragazzino più grande, oltre alla lesione gravissima all’occhio destro, ha riportato una ferita complessiva alla mano sinistra, con sub amputazione della falange distale del primo dito.

I fratelli, insieme ad alcuni coetanei hanno accesso un petardo bagnato, forse raccolto per strada, con una “stella filante”. Il petardo era esploso prima di essere lanciato.

L’incidente era avvenuto nella giornata di Capodanno, alle 16:40 in via San Giovanni Battista, nel quartiere di Sestri Ponente. Soccorsi dal 118 erano stati trasportati entrambi all’Istituto pediatrico, uno in codice rosso e uno in codice giallo, di media gravità.

