Ruba le credenziali della carta di credito a un anziani e si compra 1200 euro di elettrodomestici. Denunciata

Nei guai una trentenne denunciata dai Cc per “accesso a un sistema informatico”

Dopo una breve indagine, i carabinieri della stazione di Genova Forte San Giuliano, hanno denunciato in stato di libertà per frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ed altro, una 30 enne. La donna, dopo aver carpito fraudolentemente le credenziali di accesso del conto bancario della vittima, una 75 enne abitante a Genova, effettuava vari acquisti di elettrodomestici per un importo complessivo di 1.200 euro.

In copertina: foto d’archivio

