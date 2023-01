Predone di cosmetici denunciato dai Carabinieri: aveva rubato merce per 200 euro

A permettere ai militari dell’Arma di inchiodarlo sono state le immagini delle telecamere interne del negozio dove il giovane aveva rubato, in via San Martino

I carabinieri della stazione di Genova San Martino, conclusi gli accertamenti scaturiti da una denuncia sporta dal responsabile di un esercizio commerciale situato in via San Martino, hanno denunciato in stato di libertà per furto un 25 enne gravato da precedenti di polizia. I militari, dopo aver estrapolato e visionato le immagini dal sistema di video sorveglianza interno, hanno identificato il giovane che si era impossessato di prodotti cosmetici per un valore di circa 200 euro.

Il copertina: foto d’archivio

