CC, bilancio delle feste di Capodanno in centro: tre arresti e sei denunce. In due perdono patente e auto per guida in stato di ebbrezza

Due uomini di 20 e 34 anni avevano approfittato del caos della notte di festa per avvicinarsi a persone alle quali non possono accostarsi per decisione del magistrato a seguito di atti di violenza. In manette anche un uomo che prima ha litigato con un’altra persona, poi ha aggredito con calci e spintoni i militari dell’arma intervenuti. Tra i denunciati, due ventenni che avevano rapinato della catenina un coetaneo

I carabinieri del Comando provinciale, durante il fine settimana di Capodanno hanno effettuato servizi di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere reati nel centro storico cittadino ed in particolare in occasione del concerto di fine anno nel centro cittadino, con l’impiego di 40 carabinieri in uniforme e 20 in abiti civili che hanno identificato circa 250 persone e controllato 45 veicoli.

Sono state, inoltre, denunciate 6 persone:

Un venticinquenne, fermato per un controllo, veniva trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish e di 25 grammi della stessa sostanza, diverse pillole di Rivotril e la somma di oltre 2.000 di vario taglio, provento verosimilmente dall’attività di spaccio; un altro 25enne, con precedenti di polizia, in evidente stato di ebbrezza, allo scopo di sottrarsi al controllo opponeva attiva resistenza spintonando i carabinieri; una coppia di 20 enni, entrambi con precedenti di polizia, in concorso

tra loro strappavano dal collo ad un loro coetaneo una collana in oro.



A seguito di posti di controllo alla circolazione stradale, sono stati deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza due 35 enni, sorpresi alla guida dei rispettivi mezzi con un tasso alcolemico pari a g/L 1.05 e g/L 1.22. Le patenti di guida sono state ritirate e i mezzi sequestrati.

