Palazzo Reale e Palazzo Spinola, domani apertura straordinaria e ingresso gratuito dalle 10 alle 18

Domenica 1° gennaio 2023 apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30)

Lunedì 2 gennaio 2023 apertura straordinaria dalle 13.30 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30)

Martedì 3 gennaio 2023 chiusura settimanale

Mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio 2023 dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30)

Venerdì 6 gennaio 2023 dalle 13.30 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30)

PALAZZO REALE

Inoltre, in occasione dell’apertura straordinaria di lunedì 2 gennaio, visita guidata a Palazzo Reale alle ore 16, all’esposizione Abbiamo visto spuntare la Sua stella dedicata ad una selezione di statuine del Presepe del Re allestito nella Galleria della Cappella.

​Mentre giovedì 5 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12.30, sarà possibile accedere con visita guidata al cantiere di restauro della Galleria degli Specchi. L’intervento di restauro, che interessa uno degli spazi settecenteschi più rappresentativi della dimora della famiglia Durazzo, coinvolge tutte le superfici decorate: affreschi, stucchi, dorature, sculture, specchi e arredi. Il pubblico potrà accedere in sicurezza al cantiere, per ammirare le fasi del restauro, guidati dal personale del MiC incaricato di seguire l’intervento. Potranno accedere ai ponteggi solo i visitatori maggiori di 12 anni e di altezza minima pari a 140 cm e si chiede di indossare scarpe basse.

Sempre giovedì 5 gennaio, ma alle ore 15 è in programma un laboratorio per bambini e famiglie dal titolo Mettiamo in scena in nostro presepe nel quale i bambini (target 6-12 anni) potranno scoprire i diversi personaggi allestiti nel Presepe del Re e comprendere la tecnica e i materiali con cui sono stati realizzati, prestando particolare attenzione alla resa dei volti e delle mani e agli abiti, in tessuti originali, coerenti con la moda del tempo in cui furono realizzati. L’attività si concluderà in aula didattica dove i bambini potranno vestire una sagoma per creare un piccolo presepe.

PALAZZO SPINOLA

A Palazzo Spinola, mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 17.00, visita guidata ai nuovi allestimenti della tavola da pranzo e delle cucine: un percorso guidato alla scoperta di due preziosi servizi da tavola, realizzati alla fine dell’Ottocento dalle manifatture italiane Richard e Ginori e donati al nostro museo dalla scrittrice Camilla Salvago Raggi. I pezzi con lo stemma Raggi saranno visibili nelle cucine ottocentesche, quelli, raffinatissimi, con lo stemma Salvago impreziosiscono la tavola della sala da pranzo, parata a festa e saranno occasione per parlare dei sontuosi banchetti che venivano offerti agli ospiti dei marchesi Spinola quando il Palazzo di Pellicceria, oggi museo, era una dimora aristocratica.



Sempre a Palazzo Spinola giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 17.00, visita guidata all’esposizione Una soluzione genialissima. Il ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo di Rubens incentrata su uno dei principali capolavori delle collezioni del museo, lo strepitoso ritratto equestre di Giovan Carlo Doria dipinto da Rubens nel 1606. Si conoscerà la storia del personaggio raffigurato, il più grande e appassionato collezionista d’arte nella Genova di inizio Seicento ed anche quella, drammatica, del suo figlio ed erede Agostino, morto appena venticinquenne a causa di un colpo di schioppo, del quale è esposto il ritratto, realizzato da Bernardo Strozzi.

Per entrambe le visite si richiede prenotazione obbligatoria scrivendo a palazzospinola@cultura.gov.it o chiamando lo 010.2705300

Ingresso:

€ 10,00: intero valido per Palazzo Reale + Palazzo Spinola, utilizzabile entro un anno dall’emissione;

€ 2,00: ridotto cittadini UE tra i 18 e i 25 anni;

Gratuito: under 18

Le visite guidate e le attività didattiche sono comprese nel costo del biglietto.

