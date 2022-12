Mura degli Zingari, squilibrato getta oggetti in strada, tra cui un frigorifero

È successo questo pomeriggio poco prima delle 17:30. È intervenuta la Polizia locale che ha fermato l’uomo che dava in escandescenze

A segnalare quanto stava accadendo sono stati alcuni passanti, stupiti e spaventati per quello che stava accadendo. Un uomo gettava in strada oggetti di ogni sorta, compreso un pesante frigorifero.

L’uomo era evidentemente fuori di sé. Sul posto la centrale operativa della Polizia locale ha inviato 4 pattuglie delle Unità territoriali Centro e Centro Ovest-Valpolcevera e del nucleo Sicurezza Stradale del reparto Pronto Intervento. Gli operatori sono riusciti a fermare l’energumeno e, con l’autocella, lo hanno portato presso la sede della Pl di piazza Ortiz.

Nel frattempo, sempre in via Mura degli Zingari, gli agenti hanno fermato altri due stranieri privi di documenti che una pattuglia del Nucleo Centro Storico dell’Unità territoriale Centro Storico ha portato con un’altra auto cella a Ortiz per l’identificazione.

