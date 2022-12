Tricapodanno, tre sere di servizi speciali Amt per partecipare alla festa tornando a casa con i mezzi pubblici

Sarà una maratona lunga tre giorni, da domani al 31 dicembre, che si aprirà al Porto Antico con due serate dedicate ai giovani e alle famiglie e culminerà nella notte di San Silvestro con il Capodanno in piazza De Ferrari targato Mediaset, in diretta TV su Canale 5. Ecco come tornare a casa senza veicoli privati

Giovedì 29 dicembre e venerdì 30 dicembre, le linee AMT 1 – 9 – 13 e la metropolitana prorogheranno il servizio fino alle 2:30. I bus manterranno i capolinea di piazza Caricamento e via Turati, salvo diverse disposizioni della polizia locale; in tal caso verranno dirottati su via Gramsci (linee 1 – 9) e piazza Cavour (linea 13).

Per la notte di Capodanno, il servizio AMT sulle direttrici principali sarà prorogato fino alle 4. I bus per Valpolcevera-Ponente-Valbisagno-Levante partiranno da via Ceccardi salvo diverse disposizioni della polizia locale, in tal caso i bus partiranno da via Cadorna (lato mare per ponente e Valpolcevera e lato monte per levante e Valbisagno).

Saranno anche organizzate corse speciali da piazza Verdi per le principali linee collinari, in particolare 603 – 604 – 640 – 656 – 680.

La metropolitana resterà aperta per tutta la notte, con chiusura della stazione di De Ferrari (dove si terrà la serata Meidaset) dalle 18 all’1:30.

Mi piace: Mi piace Caricamento...