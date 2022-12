Anche stamattina un investimento di pedone: ottantenne travolta a Carignano soccorsa in codice rosso

Investimenti di pedone sono ormai parecchi ogni giorno. Ieri sera un’anziana era stata investita a Pegli, stamattina, verso le 11:00, un’altra donna è stata investita da un’auto in via Rivoli

Sul posto il 118 ha inviato l’auto medica Golf6 e un’ambulanza della Croce Bianca Genovese che hanno soccorso l’80enne. L’anziana donna ha riportato un trauma cranico e un trauma al ginocchio. Le sue condizioni sono state considerate gravi dai soccorritori che l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Sul posto, alla luce della gravità delle condizioni dell’anziana, oltre alle pattuglie dell’Unità territoriale Centro della Polizia locale per la viabilità, è arrivata anche la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi utili a ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...