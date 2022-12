Paniettiere cerca di aggiustare il frigo e muore folgorato

L’uomo, che aveva una cinquantina d’anni, aveva in mano in tester per verificare il malfunzionamento dell’elettrodomestico quando una scarica lo ha raggiunto, non lasciandogli scampo

È successo poco prima delle 15:30 di questo pomeriggio in via Mameli, a Rapallo. Inviate dal 118 sono arrivate l’auto medica Tango 2 e un’ambulanza dei Volontari del soccorso di Ruta che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Lavagna dove, però, il panificatore è giunto già morto.

Prima ancora dei soccorsi sanitari erano arrivati i Vigili del fuoco che avevano provato a rianimare l’artigiano.

Su quanto è accaduto indagano i carabinieri che hanno sequestrato il tester.

