Natale, lo street artist Tiler regalerà 200 piastrelle firmate a chi si presenterà a De Ferrari il 24 dicembre alle 15

Appuntamento la vigilia di Natale sotto l’albero di piazza De Ferrari. Tutte le piastrelle saranno firmate e uniche

«Quest’anno i regali ve li faccio io! – scrive Tiler sui social – Sotto l’albero di Natale di piazza De Ferrari in data 24/12/2022 alle ore 15:00 arriverà la mia slitta carica di doni! Saranno 200 pacchetti per cui sarebbe opportuno arrivare per primi! Questo è il mio modo per ringraziarvi della vostra presenza e della partecipazione che ogni giorno dimostrate entrando a far parte del mio lavoro come una vera squadra. Avrei piacere di vedervi in tanti a riempire quella piazza per dimostrare alla nostra città che l’arte non appartiene solo al nostro passato! Per chi fosse interessato a partecipare al dietro le quinte dello Spettacolo, stiamo reclutando 10 scimmie tra i fans più attivi che entreranno a far parte del video dell’evento interpretando gli Elfi Scimmia! Vi basterà scrivere nei commenti la vostra disponibilità e vi selezioneremo ricontattandovi in privato. Condividete questo video più che potete in modo che tutti si accorgano che per la prima volta qualcuno sta mettendo dei regali sotto il nostro albero e magari il prossimo anno non sarò l’unico a farlo. Ringrazio ognuno di voi per quest’altro anno passato insieme, ringrazio chi parteciperà e chi non potrà farlo!».

