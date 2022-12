Scontro auto-moto in corso Armellini. Ventiduenne grave

Ad avere la peggio è stato il conducente del motoveicolo trasporto in codice rosso al San Martino

Ancora un grave incidente a Genova. Poco dopo le 13:30 è avvenuto uno scontro auto moto in corso Armellini, nel quartiere di Castelletto.

Il ferito, un uomo di circa 30 anni, alla guida del motoveicolo, è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Verde di Quarto inviata dal 118. Alla luce della gravità delle ferite, il trentenne è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Sul posto è presente la polizia locale dell’Unità territoriale Centro e la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento della Polizia locale per i rilievi e per ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

In copertina: foto d’archivio

