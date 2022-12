Meteo Arpal: tempo grigio con precipitazioni sparse. Domani piogge con cumulate significative

Previsione per martedì 20 dicembre 2022

Sulla Liguria permane tempo grigio con precipitazioni che da sparse assumono carattere diffuso in serata per l’approssimarsi di una perturbazione, in particolare sul Centro-Levante

Temperature: minime stazionarie o in aumento, massime in aumento. A Genova tra 11 e 13 gradi.

Umidità: su valori alti

Venti: tra deboli e moderati, da Nord sul Ponente, meridionali Centro-Levante

Mare: in aumento da poco mosso a mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Previsione per mercoledì 21 dicembre 2022

Il transito di una perturbazione determina precipitazioni da sparse a diffuse sul Centro-Levante dove si potranno avere cumulate significative. Deboli piogge sparse e locali schiarite a Ponente

Temperature: complessivamente in aumento

Umidità: su valori alti

Venti: tra deboli e moderati, da Nord sul Ponente, meridionali Centro-Levante

Mare: mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – cumulate significative a Levante

Tendenza

