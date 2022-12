Corso Carbonara e Corso Dogali chiuse per abbondante perdita di olio sull’asfalto

Sul posto c’è la Polizia locale con quattro squadre del reparto Sicurezza-Ambiente a cui stanno aggiungendo gli agenti del territorio

Cospicua perdita di olio sull’asfalto, oggi pomeriggio, a partire dalle 16:30, in corso Carbonara, nel tratto Compreso tra piazza Villa e via Pastorino e in corso Dogali. È stato necessario chiudere le strade per evitare incidenti stradali. Prima della riapertura sarà necessario ripulire entrambe le strade. Si sta ancora valutando se sarà necessaria la scarificazione dell’asfalto, operazione per cui serve un tempo non brevissimo.

L’olio sarebbe stato perso da un mezzo Amiu in transito che ha seminato il materiale lungo tutto il suo percorso.

