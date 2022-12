Ritrovato il 79enne disperso da ieri pomeriggio nei boschi tra Torriglia e Pentema

L’auto dell’anziano era stata trovata a bordo strada con le portiere aperte e si temeva il peggio. Le ricerche dei Vigili del fuoco con i cani molecolari, dei Carabinieri e di alcuni volontari, invece, per fortuna è andata a buon fine

La famiglia non riusciva a contattare l’anziano perché il cellulare sembrava spento, probabilmente perché si trovava in un luogo dove non c’è copertura di campo del segnale telefonico.

Il 79enne è stato ritrovato vivo e in discrete condizioni di salute, ma con qualche contusione e molto infreddolito. Per questo è stato trasportato per controlli al pronto soccorso del Galliera dalla Croce Rossa di Torriglia inviata dal 118.

