Oggi e domani Lego a Villa Bombrini con ExhiBricks

LiguriaBricks, associazione senza scopo di lucro di amanti del Lego, affiliata ad AFDL.it associazione online riconosciuta da Leg apre la due giorni “ExhiBricks Christmas Edition” presso Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano, all’interno della cornice più ampia del Villaggio di Babbo Natale organizzato in loco.

La mostra di opere originali con i mattoncini più famosi del mondo avrà i seguenti orari: 10-19. Ingresso Gratuito.

«Si torna ad esporre nella magnifica cornice di 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗼𝗺𝗯𝗿𝗶𝗻𝗶 con un inedito spirito natalizio! – dicono gli organizzatori -. Dalla collaborazione con 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗽𝗲𝗿 𝗖𝗼𝗿𝗻𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 e con il patrocinio del 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗚𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮 nasce 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗿𝗶𝗰𝗸𝘀 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻! 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗿𝗶𝗮𝗯𝗿𝗶𝗰𝗸𝘀 – Associazione di amanti del LEGO© Liguri, affiliata ad ADFL.it, Community Online riconosciuta da LEGO©, torna ad esporre modelli in mattoncini (MOC – My Own Creation) realizzati dai propri associati. All’interno della mostra, ospitata nella più ampia cornice del 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗯𝗯𝗼 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗮 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗕𝗼𝗺𝗯𝗿𝗶𝗻𝗶, troverete numerose opere di fantasia a tema natalizio e la possibilità di mettere fisicamente le mani su una montagna di mattoncini LEGO© per costruire e portare a casa la propria costruzione o selezione di pezzi, pagando in base al peso. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti di una lotteria con in palio 3 stupendi set originali LEGO©. Fra le opere in esposizione sarà presente anche la riproduzione in mattoncini, ormai nota in tutta Italia, della scena della “presa al volo” della corriera da parte di Fantozzi©, realizzata da Giorgio Tona, socio di LiguriaBricks. Villa Bombrini è raggiungibile a Genova al seguente indirizzo: 𝗩𝗶𝗮 𝗟𝘂𝗱𝗼𝘃𝗶𝗰𝗼 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗠𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶, 𝟱. Il Villaggio di Babbo Natale sarà allestito a partire da oggi, 4 dicembre 2022, sino al giorno 23 alle 19.00, accessibile dal Parco della Villa. 𝗟’𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗟𝗲𝗴𝗼© 𝘀𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟭𝟳 𝗲 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟴 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟬.𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟵.𝟬𝟬, l’ingresso è ovviamente gratuito! Vi aspettiamo numerosi, di seguito troverete le indicazioni per raggiungere la villa, dotata di ampio parcheggio».

